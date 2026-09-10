Emirados anunciam plano de investir 40 bilhões de euros na Alemanha

BERLIM, 10 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram planos de investir 40 bilhões de euros na Alemanha em setores estratégicos e prioritários para o desenvolvimento dos dois países, entre eles indústria, tecnologia avançada, inteligência artificial, infraestrutura digital e energia.

O anúncio ocorre em um momento de avanço das relações entre Emirados e Alemanha e coincide com a visita de Estado do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ao país.

O plano de investimento reflete a estratégia dos Emirados de promover parcerias econômicas e de investimento de longo prazo e a confiança do país nas capacidades industriais, tecnológicas e de inovação da Alemanha. Do total de 40 bilhões de euros, 10 bilhões serão destinados ao estado alemão da Baviera.

O investimento representa uma expansão significativa da parceria econômica entre os dois países ao reunir as capacidades industriais, tecnológicas e de pesquisa da Alemanha com a experiência dos Emirados em investimentos e sua capacidade de apoiar grandes projetos e acelerar seu crescimento. A iniciativa deverá criar novas oportunidades para empresas e instituições dos dois países estabelecerem parcerias duradouras e ampliarem a cooperação em setores que devem impulsionar o crescimento e a competitividade nas próximas décadas.

Ao mesmo tempo, a maior cooperação com a Alemanha permitirá aos Emirados ampliar sua presença como investidor em uma das principais economias industriais e tecnológicas da Europa e aproveitar a experiência alemã em áreas que apoiam a economia do país baseada no conhecimento e na inovação. O investimento também abre espaço para maior intercâmbio de conhecimento, competências e experiência entre os dois países, ao mesmo tempo que promove interesses econômicos comuns e apoia as indústrias e tecnologias do futuro.

Além de seu valor financeiro, o investimento estabelece as bases para uma parceria estratégica de longo prazo que combina a experiência dos Emirados em investimentos com os pontos fortes da Alemanha nas áreas industrial, tecnológica e de inovação. A iniciativa reforça o papel dos dois países como parceiros no desenvolvimento de indústrias voltadas para o futuro e no apoio ao crescimento econômico sustentável.