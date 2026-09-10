Emirados Árabes Unidos defendem títulos mundiais de enduro para cavalos jovens em Portugal

LISBOA, 10 de setembro de 2026 (WAM) — A seleção de enduro equestre dos Emirados Árabes Unidos vai defender os títulos individual e por equipes no Campeonato Mundial de Enduro da Federação Equestre Internacional (FEI) para Cavalos Jovens, na categoria de 8 anos, em Barroca d’Alva, Portugal.

Com patrocínio da Emirates e supervisão da FEI, a prova de 120 km, dividida em quatro etapas, reúne competidores de 26 países. A delegação dos Emirados tem 13 cavaleiros. Cinco disputam a competição por equipes — Salem Hamad Malhoof Al Kitbi, Issa Abdullah Issa, Rashid Al Mheiri, Naser Al Suwaidi e Ali Al Falasi —, enquanto outros oito competem individualmente.

Depois da conclusão das pesagens, inspeções veterinárias e reuniões técnicas, a equipe participou da cerimônia de abertura em Alcochete, que contou com a presença do diretor-geral do Dubai Equestrian Club, Ahmed Rashed Al Kaabi. Os Emirados buscam manter a sequência de vitórias após conquistar os títulos individual e por equipes na Sardenha, em 2024, e em Jullianges, em 2025.

Os treinadores Ismail Mohammed e Mohammed Al Subose destacaram a preparação da equipe, a qualidade dos cavalos e a experiência dos competidores. O cavaleiro Salem Hamad Malhoof Al Kitbi afirmou que a prova deve ter disputa intensa, alta velocidade e condições difíceis devido ao calor no percurso.