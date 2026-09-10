Emirados Árabes Unidos defendem títulos mundiais de enduro para cavalos jovens em Portugal

Emirados Árabes Unidos defendem títulos mundiais de enduro para cavalos jovens em Portugal

LISBOA, 10 de setembro de 2026 (WAM) — A seleção de enduro equestre dos Emirados Árabes Unidos vai defender os títulos individual e por equipes no Campeonato Mundial de Enduro da Federação Equestre Internacional (FEI) para Cavalos Jovens, na categoria de 8 anos, em Barroca d’Alva, Portugal.

Com patrocínio da Emirates e supervisão da FEI, a prova de 120 km, dividida em quatro etapas, reúne competidores de 26 países. A delegação dos Emirados tem 13 cavaleiros. Cinco disputam a competição por equipes — Salem Hamad Malhoof Al Kitbi, Issa Abdullah Issa, Rashid Al Mheiri, Naser Al Suwaidi e Ali Al Falasi —, enquanto outros oito competem individualmente.

Depois da conclusão das pesagens, inspeções veterinárias e reuniões técnicas, a equipe participou da cerimônia de abertura em Alcochete, que contou com a presença do diretor-geral do Dubai Equestrian Club, Ahmed Rashed Al Kaabi. Os Emirados buscam manter a sequência de vitórias após conquistar os títulos individual e por equipes na Sardenha, em 2024, e em Jullianges, em 2025.

Os treinadores Ismail Mohammed e Mohammed Al Subose destacaram a preparação da equipe, a qualidade dos cavalos e a experiência dos competidores. O cavaleiro Salem Hamad Malhoof Al Kitbi afirmou que a prova deve ter disputa intensa, alta velocidade e condições difíceis devido ao calor no percurso.