Mohammed bin Rashid discute relações bilaterais com o presidente da Síria em Dubai

DUBAI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, reuniu-se com o presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa.

A reunião contou com a presença do xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, e do xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai e presidente do Conselho de Mídia de Dubai.

Mohammed bin Rashid deu as boas-vindas ao presidente sírio e desejou segurança, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade à Síria. Na sequência, destacou os fortes laços fraternos entre os dois países e o compromisso comum de fortalecê-los em benefício de seus interesses.

Mohammed bin Rashid reafirmou ainda o apoio dos Emirados à estabilidade da Síria e ressaltou a importância de ampliar a coordenação e a cooperação entre os países árabes para promover interesses comuns e a prosperidade regional.

Al-Sharaa manifestou seu apreço pelos Emirados e por sua liderança e destacou as sólidas relações entre os dois países e o apoio emiradense à Síria. Elogiou também a Cúpula de Mídia Árabe 2026, que classificou como uma importante plataforma para reunir líderes e especialistas do setor, discutir o futuro da mídia e fortalecer seu papel no apoio ao desenvolvimento e na aproximação entre as sociedades.

A reunião também contou com a presença de Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos do Gabinete; Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Asaad Al-Shaibani, ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Síria; Mona Ghanem Al Marri, vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai e presidente do comitê organizador da Cúpula de Mídia Árabe; além de outras autoridades.