Emirados destinam US$ 8 milhões ao Chade para enfrentar crise alimentar agravada pelo El Niño

ABU DHABI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos destinaram US$ 8 milhões ao Chade, por meio da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, para apoiar a resposta do país ao fenômeno climático El Niño e às suas consequências humanitárias, que agravaram a insegurança alimentar e aumentaram os riscos de fome e desnutrição. A medida foi adotada por determinação do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, afirmou que o país mantém sua atuação internacional na resposta a desastres e crises humanitárias provocados por fenômenos climáticos e no apoio às comunidades mais vulneráveis para enfrentar seus efeitos, especialmente a insegurança alimentar, a fome, a desnutrição e a perda de meios de subsistência.

Al Ameri afirmou que fenômenos climáticos extremos, associados ao aumento das temperaturas, às mudanças no regime de chuvas e à escassez de água, agravam crises humanitárias e afetam diretamente a produção agrícola, a disponibilidade de alimentos e os meios de subsistência. Segundo ele, a situação exige uma resposta integrada que atenda às necessidades humanitárias urgentes, combata a fome e a desnutrição e ajude as comunidades afetadas a enfrentar a crise e se recuperar.

A resposta dos Emirados no Chade terá como foco a segurança alimentar e o atendimento aos grupos mais afetados e vulneráveis, especialmente às pessoas com maior risco de fome e desnutrição, acrescentou Al Ameri. De acordo com ele, o objetivo é produzir um impacto humanitário duradouro, que vá além das necessidades imediatas e aumente a capacidade das comunidades de enfrentar os efeitos das crises climáticas.

A Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos mantém programas e iniciativas de resposta a desastres e crises humanitárias ligados a fenômenos climáticos em diferentes partes do mundo. As ações incluem o combate à fome e à desnutrição, o fortalecimento da segurança alimentar, o apoio à recuperação inicial e a assistência às comunidades mais vulneráveis, além de soluções de longo prazo para melhorar suas condições de vida.