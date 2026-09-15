Presidente da Autoridade Nacional de Mídia se reúne com assessor do líder do Azerbaijão e conselheiro de Trump

DUBAI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade Nacional de Mídia (NMA, na sigla em inglês), Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, reuniu-se com Hikmet Hajiyev, assessor do presidente do Azerbaijão, à margem da Cúpula de Mídia Árabe. O encontro contou com a presença do embaixador do Azerbaijão, Elchin Bagirov, e do secretário-geral da NMA, Mohammed Saeed Al Shehhi.

A reunião tratou de formas de fortalecer a cooperação no setor de mídia entre os dois países, no âmbito do memorando de entendimento assinado pela NMA e pela Agência Estatal de Publicidade do Azerbaijão.

Al Hamed afirmou que as relações entre Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão se baseiam em uma visão comum sobre o papel da mídia na promoção do entendimento, na aproximação entre os povos e na ampliação das oportunidades de cooperação e intercâmbio de experiências. Segundo ele, a parceria entre os dois países dá à mídia um papel mais amplo no aprofundamento do entendimento entre as duas nações e suas populações.

Os dois lados ressaltaram a importância de manter as consultas e a coordenação sobre questões de interesse comum no setor de mídia e de compartilhar experiências e conhecimentos para contribuir para o desenvolvimento do setor e ampliar a cooperação.

Al Hamed também se reuniu, à margem da Cúpula de Mídia Árabe, com Massad Boulos, assessor sênior do presidente dos Estados Unidos para Assuntos Árabes e Africanos. Mohammed Saeed Al Shehhi participou do encontro.

O encontro abordou o papel da mídia no fortalecimento da comunicação e do entendimento entre o mundo árabe e outras regiões, além da importância de aprimorar a forma como os meios de comunicação apresentam as questões e transformações da região, de maneira mais aprofundada e objetiva.

Os dois lados ressaltaram ainda a importância de ampliar o diálogo e o debate no setor de mídia para aprimorar os instrumentos de comunicação e aprofundar o entendimento mútuo, com base no papel dos meios de comunicação na aproximação de diferentes pontos de vista, no fortalecimento do diálogo entre as sociedades e no apoio à cooperação e às parcerias.