Autoridade do Livro de Sharjah amplia laços com mercado editorial latino-americano na 28ª Bienal do Livro de São Paulo

SÃO PAULO, 16 de setembro de 2026 (WAM) — A Autoridade do Livro de Sharjah (SBA, na sigla em inglês) ampliou sua atuação junto ao mercado editorial do Brasil e da América Latina durante a 28ª Feira Internacional do Livro de São Paulo, com discussões sobre tradução, negociação de direitos e representação literária e novas oportunidades de cooperação entre editoras árabes e latino-americanas.

A feira, realizada durante dez dias, reuniu editoras, autores, agentes literários e profissionais do mercado do livro do Brasil e de outros países.

O pavilhão da SBA despertou grande interesse pelas traduções para o português de obras do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, e recebeu representantes dos setores cultural e governamental dos Emirados e do Brasil. Ao longo da feira, o espaço apresentou ao mercado editorial brasileiro o setor de publicações de Sharjah e as possibilidades de cooperação com editoras e autores árabes.

Representantes da SBA também participaram de reuniões sobre tradução, negociação de direitos e representação literária, incluindo oportunidades para levar mais obras em árabe a leitores de língua portuguesa no Brasil e em outros mercados da América Latina.

O pavilhão apresentou ainda publicações dos Emirados e de outros países árabes, além das iniciativas culturais de Sharjah e dos programas e eventos da SBA nas áreas de edição, livros e tradução.

Realizada no Distrito Anhembi, em São Paulo, a edição deste ano reuniu 269 expositores e 350 escritores e autores. Segundo os organizadores, foi a maior da história da feira. A SBA aproveitou o evento para se reunir com editoras e outros profissionais do setor no Brasil e avaliar oportunidades para a publicação de obras traduzidas.

Ahmed bin Rakkad Al Ameri, presidente-executivo da SBA, afirmou: “O sucesso no mercado editorial internacional exige um conhecimento profundo dos mercados, das editoras e dos leitores, além de relações construídas ao longo do tempo. As feiras internacionais do livro fazem parte desse contato contínuo. Voltar a São Paulo em todas as edições desde 2018, quando Sharjah se tornou a primeira cidade árabe escolhida como convidada de honra, permite aprofundar nossas parcerias e buscar novas oportunidades. Nosso objetivo é transformar essas relações em acordos de direitos, traduções e oportunidades para livros, autores e editoras que se estendam para além da feira.”

Al Ameri acrescentou que a abordagem se baseia na visão do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, que fez dos livros um dos pilares da atuação cultural internacional de Sharjah e construiu um sólido legado de parcerias e experiência. "Sob a orientação da xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente da Autoridade do Livro de Sharjah, estamos aproveitando essa experiência para ampliar a negociação de direitos e as traduções e alcançar novos mercados”, acresentou.

A feira marcou o lançamento das primeiras edições em português brasileiro de “Gold Dust” e “The Bleeding of the Stone”, do escritor líbio Ibrahim Al-Koni, candidato ao Nobel, após o trabalho de negociação de direitos realizado pela Agência Literária de Sharjah, ligada à SBA. A agência administra e promove os direitos internacionais das obras de Al-Koni e trabalha com editoras estrangeiras em acordos de publicação e tradução para levar seus livros a novos idiomas e mercados.

Durante o evento, representantes da SBA e da Agência Literária de Sharjah se reuniram com editoras, autores, agentes literários e profissionais da área de direitos editoriais para discutir aquisição de direitos, tradução, representação literária e cooperação entre os mercados editoriais árabe, brasileiro e latino-americano.

A SBA e a agência também participaram da programação da feira, que reuniu editoras, compradores e agentes de direitos de diferentes mercados internacionais para discutir tendências do setor, coedições e negociação de direitos.

Tamer Said, diretor da Agência Literária de Sharjah, participou da sessão “A Era Digital no Mercado Editorial”, que discutiu o impacto da inteligência artificial no setor, incluindo a proteção da propriedade intelectual, o trabalho criativo e a diversidade de vozes. O debate também abordou o mercado editorial árabe, a diferença entre conteúdo gerado por inteligência artificial e o uso da tecnologia nos processos editoriais e as oportunidades oferecidas pela infraestrutura digital dos Emirados Árabes Unidos.