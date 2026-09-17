Emirados Árabes Unidos e Rússia discutem situação regional e internacional em Abu Dhabi

ABU DHABI, 17 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos e Rússia realizaram uma reunião de alto nível no Ministério das Relações Exteriores, em Abu Dhabi, para discutir a situação regional e internacional.

A reunião foi copresidida por Lana Nusseibeh, ministra de Estado dos Emirados, e Georgy Borisenko, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia.

As duas partes discutiram os últimos acontecimentos na região e destacaram a importância do diálogo e da diplomacia. O encontro também ressaltou o papel dos esforços de mediação na promoção da paz e da estabilidade e reafirmou a importância da Carta das Nações Unidas e do direito internacional como bases para soluções duradouras de conflitos.

A reunião abordou ainda a cooperação entre Emirados e Rússia em diferentes áreas das relações bilaterais.

As duas partes destacaram a importância de evitar uma nova escalada, avançar nos esforços diplomáticos e manter o diálogo e os contatos políticos sobre questões regionais e internacionais de interesse comum, além de dar continuidade à cooperação nas Nações Unidas.