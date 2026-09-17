Festival Sheikh Zayed começa em 30 de outubro com eventos culturais, de entretenimento e esportivos

ABU DHABI, 17 de setembro de 2026 (WAM) — Sob o patrocínio do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e a supervisão do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, o Festival Sheikh Zayed 2026/2027 começa em 30 de outubro.

O evento terá duração de 136 dias, até 14 de março de 2027, com uma ampla programação de eventos e atividades culturais, de entretenimento e esportivos.

O festival se mantém como um dos principais eventos dos Emirados Árabes Unidos, reunindo famílias, comunidades e visitantes de todo o mundo em uma programação integrada que combina cultura, entretenimento, artes, esportes e participação internacional, além de celebrar o autêntico patrimônio emiradense.

O evento também oferece um espaço de encontro entre culturas e experiências de diferentes partes do mundo, por meio de pavilhões e participações internacionais, reforçando seu papel como ponte entre civilizações e apresentando o patrimônio emiradense em uma experiência que conecta passado e presente.

Ao longo da temporada, o festival terá eventos culturais, de entretenimento e esportivos, apresentações tradicionais e artísticas, programas para famílias, atividades interativas e pavilhões internacionais, além de celebrações nacionais e comunitárias e novas experiências incorporadas a cada edição.

O patrimônio emiradense continuará sendo um dos eixos centrais do festival, por meio de artes, artesanato e ofícios tradicionais, além de práticas associadas ao ambiente dos Emirados Árabes Unidos, como corridas de camelos, falcoaria e tradições marítimas. A programação dará às novas gerações a oportunidade de conhecer o modo de vida tradicional emiradense e fortalecer sua ligação com a cultura e a identidade do país.

Visitantes de todo o mundo também poderão acompanhar uma ampla programação de celebrações populares e oficiais, entre elas o Eid Al Etihad e as festividades de Ano-Novo, eventos durante o Ramadã e apresentações musicais e de entretenimento com importantes artistas árabes e do Golfo.

Os espetáculos de fogos de artifício, drones e laser também voltarão à programação. Algumas dessas apresentações já estabeleceram recordes mundiais do Guinness.

O festival dá atenção especial às famílias, com amplos espaços destinados ao entretenimento, à aprendizagem e à interação para todas as idades. Crianças e jovens poderão conhecer o patrimônio emiradense e culturas de diferentes partes do mundo por meio de experiências que combinam conhecimento, atividades e diversão.