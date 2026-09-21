Emirados Árabes Unidos concluem preparativos para sediar 15º Congresso da ONU sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal

DUBAI, 21 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos concluíram os preparativos para sediar o 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, de 26 de setembro a 1º de outubro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC).

O evento deve reunir entre 3.000 e 5.000 participantes de mais de 97 países. Até o momento, estão previstas as presenças de mais de 32 ministros da Justiça e de 93 palestrantes de países e grupos regionais. Haverá ainda 62 participações de alto nível, 46 presenciais e 16 virtuais.

Os preparativos foram apresentados em entrevista coletiva nas Emirates Towers, em Dubai, com a presença do ministro da Justiça e presidente do Conselho Judicial Federal, Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi. A apresentação detalhou a recepção das delegações, os principais temas, a programação e os resultados esperados do congresso. Entre eles está o projeto da Declaração de Abu Dhabi, que deverá orientar os próximos cinco anos de trabalho nas áreas de prevenção do crime e justiça criminal.

Ao sediar o maior encontro das Nações Unidas dedicado à prevenção do crime e à justiça criminal, os Emirados Árabes Unidos reforçam seu compromisso com a cooperação internacional, o Estado de Direito e a segurança e estabilidade das sociedades. A realização do congresso também busca contribuir para o desenvolvimento de sistemas de Justiça mais eficientes e preparados para acompanhar as transformações globais e tecnológicas, além de transformar o diálogo internacional em parcerias e soluções práticas de impacto duradouro para as pessoas e o planeta.

A realização do congresso em Abu Dhabi reforça ainda o papel dos Emirados como parceiro ativo nos esforços internacionais para fortalecer o Estado de Direito, a segurança e a estabilidade, além de aprimorar os sistemas de Justiça.

Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, afirmou que os Emirados veem a realização do evento como uma responsabilidade internacional e uma oportunidade para ampliar a cooperação, fortalecer o trabalho conjunto e estabelecer parcerias estratégicas nas áreas de prevenção do crime, justiça criminal e Estado de Direito, transformando o diálogo internacional em soluções práticas de impacto duradouro para as pessoas e o planeta.

“A realização deste fórum das Nações Unidas nos Emirados reflete a posição do país como parceiro ativo e confiável no apoio aos esforços internacionais para fortalecer a Justiça e o Estado de Direito e demonstra nosso compromisso com a ação multilateral e com o desenvolvimento de respostas mais eficientes e preventivas diante das mudanças na criminalidade”, afirmou.

Segundo o ministro, a expectativa é de que o congresso marque uma nova etapa da cooperação internacional e que o projeto da Declaração de Abu Dhabi transforme o consenso entre os países em prioridades, parcerias e iniciativas que possam ser implementadas e acompanhadas.

“Nosso objetivo é que os resultados do congresso contribuam para o desenvolvimento de sistemas de Justiça mais preparados e flexíveis, que protejam as pessoas e o planeta, preservem direitos e reforcem a segurança das sociedades.”

O representante regional para o Golfo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, juiz Hatem Fouad, lembrou que o congresso é realizado desde 1955 e é uma das principais plataformas internacionais para a formulação de políticas e padrões globais na área. “A 15ª edição acontece em um momento de rápidas mudanças na natureza e nos métodos do crime, o que exige o fortalecimento da ação multilateral e o desenvolvimento de respostas internacionais mais integradas e flexíveis”, destacou.

Fouad acrescentou que a prevenção do crime e a justiça criminal estão diretamente ligadas à proteção das pessoas e do planeta, já que não é possível construir sociedades seguras e prósperas sem instituições eficazes e responsáveis e sem acesso igualitário à Justiça. "A realização do congresso pelos Emirados Árabes Unidos, em estreita cooperação com as Nações Unidas, oferece uma importante plataforma para transformar conhecimento especializado e consenso internacional em políticas, parcerias e capacidades que ajudem os países a enfrentar os desafios atuais e emergentes.”

O subsecretário assistente para Cooperação Internacional e Assuntos Jurídicos do Ministério da Justiça e coordenador-geral do congresso, Abdulrahman Murad Al Blooshi, destacou a atuação conjunta das instituições dos Emirados na preparação do evento. “Os comitês de organização, técnico, de mídia e de relações internacionais trabalharam, em coordenação com nossos parceiros nas Nações Unidas, para desenvolver uma estrutura integrada que abrange os diferentes aspectos temáticos e organizacionais do congresso, permitindo que os participantes se concentrem no diálogo, na troca de experiências, na formação de parcerias e na definição de resultados.”

Ahmed Shaker, diretor-executivo da Capital 360 for Event Experiences, do Grupo ADNEC, afirmou que o grupo adota as melhores práticas internacionais para atender às expectativas do comitê organizador e das delegações oficiais que participarão do congresso. "Trabalhamos em conjunto com o Ministério da Justiça dos Emirados Árabes Unidos e com nossos parceiros estratégicos para garantir o êxito desta edição, que, esperamos, seja a melhor da história do congresso desde sua criação, em 1955", afirmou.

Shaker lembrou que o evento ocupará uma área total de mais de 30.300 metros quadrados, entre os espaços destinados ao congresso e à exposição, um aumento de 31% em relação à edição anterior, realizada em Kyoto, no Japão, em 2021.

O tema desta edição será “Acelerar as ações de prevenção do crime, justiça criminal e Estado de Direito: proteger as pessoas e o planeta e alcançar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na era digital”. As discussões incluirão estratégias inovadoras e baseadas em evidências para prevenir o crime; o fortalecimento de sistemas de justiça criminal inclusivos e centrados nas pessoas; o combate ao crime organizado, ao terrorismo e a formas novas e emergentes de criminalidade; e a ampliação da cooperação, das parcerias, da assistência técnica e material e da capacitação nos níveis nacional, regional e internacional.

Também estarão em pauta o crime organizado e transnacional, os crimes cibernéticos, o tráfico de pessoas e de drogas, a lavagem de dinheiro e os crimes ambientais. O congresso discutirá ainda o uso responsável da inteligência artificial e de novas tecnologias na justiça criminal, com atenção ao equilíbrio entre os benefícios da inovação para os sistemas de Justiça e a proteção dos direitos e da privacidade, além da transparência, da responsabilização e da supervisão humana.

O projeto da Declaração de Abu Dhabi é um dos principais resultados esperados do congresso. O documento pretende transformar o consenso internacional em diretrizes e prioridades concretas para orientar, nos próximos cinco anos, o desenvolvimento das políticas de prevenção do crime e dos sistemas de justiça criminal.

A proposta se apoia em quatro eixos: prevenção e resiliência; Justiça e Estado de Direito; ameaças criminosas em transformação e cada vez mais interligadas; e inovação e cooperação. O texto reúne 18 artigos e 67 parágrafos, e já há acordo sobre 98% de seu conteúdo. A previsão é que a declaração seja adotada no primeiro dia do congresso, durante o segmento de alto nível.

Entre os temas tratados estão o combate ao crime organizado e aos crimes cibernéticos; o uso responsável da inteligência artificial e de novas tecnologias na justiça criminal; a proteção de vítimas, testemunhas e grupos mais vulneráveis; a recuperação de ativos e o combate a fluxos financeiros ilícitos, à corrupção e aos crimes financeiros; e o fortalecimento da cooperação internacional, da assistência jurídica mútua e da extradição.

O documento também prevê medidas para ampliar a participação das mulheres no sistema de justiça criminal e combater a violência contra elas, além de reforçar a proteção das crianças e desenvolver sistemas de Justiça que levem em conta suas necessidades.

A programação inclui um segmento de alto nível, sessões plenárias, comitês especializados e oficinas, além de 15 eventos de alto nível, mais de 200 reuniões paralelas, presenciais e virtuais, e uma exposição com 38 espaços.

Antes da abertura oficial, será realizado nos dias 24 e 25 de setembro um Fórum da Juventude, voltado a ampliar a participação dos jovens no debate sobre o futuro da Justiça diante das transformações globais e tecnológicas. Consultas preparatórias estão previstas para o dia 25.

A 15ª edição também foi precedida por cinco reuniões regionais preparatórias em 2025, que ajudaram a definir prioridades, desafios e recomendações a serem analisados pelos países participantes.

Os Congressos das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal são realizados a cada cinco anos desde 1955. Os Emirados Árabes Unidos presidirão o congresso pelos próximos cinco anos, período em que continuarão apoiando a implementação de seus resultados e o fortalecimento do diálogo e da cooperação internacional nas áreas de prevenção do crime, justiça criminal e Estado de Direito.

Ao sediar o congresso, os Emirados reforçam sua posição como centro de diálogo e cooperação internacional e seu compromisso com o aprofundamento de parcerias, a troca de experiências e o desenvolvimento de sistemas de Justiça mais eficientes e preparados, com o objetivo de contribuir para a proteção do planeta e para a segurança e a estabilidade das sociedades.