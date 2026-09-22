Abu Dhabi recebe final do Mubadala Sail Grand Prix 2026 em novembro

ABU DHABI, 22 de setembro de 2026 (WAM) — Abu Dhabi receberá em 28 e 29 de novembro a final da temporada 2026 do Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix, etapa decisiva do Rolex SailGP Championship, organizada pelo Conselho de Esportes de Abu Dhabi (ADSC).

Pela primeira vez, a disputa será realizada no Emirates Palace Mandarin Oriental. A organização do SailGP anunciou também o início da venda de ingressos para a etapa, que reunirá as principais equipes do campeonato na disputa pelo título e por um prêmio de US$ 2 milhões.

A competição retorna a Abu Dhabi após a edição da temporada passada, encerrada com o primeiro título da equipe Emirates Great Britain no Rolex SailGP Championship.

A temporada de 2026 é a maior da história do campeonato, com 13 equipes internacionais competindo em catamarãs F50 idênticos e de alta tecnologia, capazes de superar os 100 km/h. As provas são realizadas próximas à costa, permitindo ao público acompanhar as regatas de perto.

Antes da final em Abu Dhabi, Dubai receberá, em 21 e 22 de novembro, o Emirates Dubai Sail Grand Prix, presented by DP World. A prova será a penúltima etapa da temporada, antes da decisão do título na capital dos Emirados.

O secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, Aref Hamad Al Awani, afirmou que a realização do Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix – 2026 Season Grand Final no Emirates Palace pela primeira vez reforça a posição de Abu Dhabi como destino internacional para grandes eventos esportivos. “Estamos muito satisfeitos em receber novamente o campeonato em Abu Dhabi e sediar a etapa decisiva da temporada, reunindo equipes e atletas de elite de diferentes partes do mundo em um dos locais mais emblemáticos da capital”, afirmou.

Segundo Al Awani, o evento busca oferecer uma experiência esportiva e de entretenimento de alto nível e ampliar a presença de Abu Dhabi no calendário esportivo internacional.

O diretor-executivo do SailGP, Russell Coutts, disse que a final deste ano deve ser uma das mais disputadas da história da competição e destacou a importância dos Emirados e do Oriente Médio para o campeonato.

“Realizamos eventos excepcionais em Abu Dhabi e Dubai nos últimos anos. Nesta temporada, queremos elevar ainda mais a experiência do público, além de realizar a grande final no Emirates Palace pela primeira vez”, afirmou.

Com três etapas restantes, aumenta a disputa por vagas na final de Abu Dhabi. O australiano Tom Slingsby e a equipe Bonds Flying Roos ampliaram sua posição no campeonato após vencerem o ROCKWOOL Germany Sail Grand Prix, em Sassnitz, conquistando a quinta vitória da temporada.

Os ingressos para a etapa de Abu Dhabi já estão à venda, com diferentes opções para o público. Entre elas estão o VELA Beach Club, com área de hospitalidade à beira-mar, a Premium Waterfront Grandstand, com vista direta para o percurso, e a Waterfront Grandstand, próxima à área das regatas.

Antes de chegar aos Emirados, o SailGP passará pela primeira vez por Valência e depois por Genebra, que receberá o Rolex Switzerland Sail Grand Prix, última etapa europeia da temporada.

O Rolex SailGP Championship reúne seleções nacionais em catamarãs F50 de alta tecnologia, que ultrapassam os 100 km/h. A competição distribui ao todo US$ 12,8 milhões em prêmios.