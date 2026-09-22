Abu Dhabi recebe final do Mubadala Sail Grand Prix 2026 em novembro

Abu Dhabi recebe final do Mubadala Sail Grand Prix 2026 em novembro

ABU DHABI, 22 de setembro de 2026 (WAM) — Abu Dhabi receberá em 28 e 29 de novembro a final da temporada 2026 do Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix, etapa decisiva do Rolex SailGP Championship, organizada pelo Conselho de Esportes de Abu Dhabi (ADSC).

Pela primeira vez, a disputa será realizada no Emirates Palace Mandarin Oriental. A organização do SailGP anunciou também o início da venda de ingressos para a etapa, que reunirá as principais equipes do campeonato na disputa pelo título e por um prêmio de US$ 2 milhões.

A competição retorna a Abu Dhabi após a edição da temporada passada, encerrada com o primeiro título da equipe Emirates Great Britain no Rolex SailGP Championship.

A temporada de 2026 é a maior da história do campeonato, com 13 equipes internacionais competindo em catamarãs F50 idênticos e de alta tecnologia, capazes de superar os 100 km/h. As provas são realizadas próximas à costa, permitindo ao público acompanhar as regatas de perto.

Antes da final em Abu Dhabi, Dubai receberá, em 21 e 22 de novembro, o Emirates Dubai Sail Grand Prix, presented by DP World. A prova será a penúltima etapa da temporada, antes da decisão do título na capital dos Emirados.

O secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, Aref Hamad Al Awani, afirmou que a realização do Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix – 2026 Season Grand Final no Emirates Palace pela primeira vez reforça a posição de Abu Dhabi como destino internacional para grandes eventos esportivos. “Estamos muito satisfeitos em receber novamente o campeonato em Abu Dhabi e sediar a etapa decisiva da temporada, reunindo equipes e atletas de elite de diferentes partes do mundo em um dos locais mais emblemáticos da capital”, afirmou.

Segundo Al Awani, o evento busca oferecer uma experiência esportiva e de entretenimento de alto nível e ampliar a presença de Abu Dhabi no calendário esportivo internacional.

O diretor-executivo do SailGP, Russell Coutts, disse que a final deste ano deve ser uma das mais disputadas da história da competição e destacou a importância dos Emirados e do Oriente Médio para o campeonato.

“Realizamos eventos excepcionais em Abu Dhabi e Dubai nos últimos anos. Nesta temporada, queremos elevar ainda mais a experiência do público, além de realizar a grande final no Emirates Palace pela primeira vez”, afirmou.

Com três etapas restantes, aumenta a disputa por vagas na final de Abu Dhabi. O australiano Tom Slingsby e a equipe Bonds Flying Roos ampliaram sua posição no campeonato após vencerem o ROCKWOOL Germany Sail Grand Prix, em Sassnitz, conquistando a quinta vitória da temporada.

Os ingressos para a etapa de Abu Dhabi já estão à venda, com diferentes opções para o público. Entre elas estão o VELA Beach Club, com área de hospitalidade à beira-mar, a Premium Waterfront Grandstand, com vista direta para o percurso, e a Waterfront Grandstand, próxima à área das regatas.

Antes de chegar aos Emirados, o SailGP passará pela primeira vez por Valência e depois por Genebra, que receberá o Rolex Switzerland Sail Grand Prix, última etapa europeia da temporada.

O Rolex SailGP Championship reúne seleções nacionais em catamarãs F50 de alta tecnologia, que ultrapassam os 100 km/h. A competição distribui ao todo US$ 12,8 milhões em prêmios.