Operação dos Emirados Árabes Unidos lança iniciativa de inverno para beneficiar 1 milhão de pessoas em Gaza

GAZA, 24 de setembro de 2026 (WAM) — A Operação “Chivalrous Knight 3” lançou a iniciativa “Roupas de Inverno”, que pretende beneficiar 1 milhão de pessoas na Faixa de Gaza como parte dos esforços humanitários dos Emirados Árabes Unidos para apoiar famílias palestinas e fornecer itens essenciais para o inverno.

A Fundação Zayed de Caridade e Ações Humanitárias contribuiu com 5.000 kits de inverno transportados no primeiro avião da iniciativa, com 50 mil jaquetas, itens essenciais para o inverno e cobertores destinados a ajudar a proteger as famílias palestinas do frio.

O diretor de Serviços Comunitários da fundação, Abdulaziz Al Zaidi, afirmou que a remessa, enviada em cooperação com a operação, atende às necessidades das famílias palestinas antes da chegada do inverno.

Segundo ele, a iniciativa reflete os valores humanitários estabelecidos pelo fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, e demonstra a integração dos esforços humanitários nacionais para levar ajuda essencial a Gaza.

O diretor das Operações de Socorro dos Emirados, Hammoud Al Afari, declarou que a iniciativa “Roupas de Inverno” é realizada anualmente em resposta às necessidades da população de Gaza e pretende beneficiar 1 milhão de pessoas neste ano.

Para Al Afari, a participação da fundação no primeiro avião da iniciativa reflete a atuação conjunta das organizações humanitárias dos Emirados para apoiar as famílias palestinas e ajudar a protegê-las durante o inverno.

A iniciativa faz parte da Operação “Chivalrous Knight 3”, lançada por determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e dá continuidade à atuação do país no apoio ao povo palestino.