Eslováquia sedia sexta etapa do circuito de enduro equestre da Emirates International Endurance Village

ŠAMORÍN, Eslováquia, 24 de setembro de 2026 (WAM) — A cidade de Šamorín, na Eslováquia, recebe nesta sexta-feira (25) a sexta etapa do circuito de enduro equestre da Emirates International Endurance Village, com oito provas distribuídas por três dias.

As competições são realizadas em parceria pela Emirates International Endurance Village, EIEV PULSE e Federação Equestre Eslovaca, sob supervisão da Federação Equestre Internacional (FEI). Além da prova principal, de 160 km, serão disputadas outras sete provas.

No primeiro dia, será realizada uma prova internacional de 120 km para jovens e juniores, com 21 cavaleiros. No sábado (26), ocorre a principal disputa, de 160 km, com 18 participantes, além de uma prova internacional de 140 km, com dez.

A programação inclui ainda duas provas internacionais de 120 km, com 19 e 13 cavaleiros, respectivamente; uma prova internacional de 100 km, com 19 participantes; e uma prova internacional de 100 km para jovens e juniores, com nove.

O evento termina com outra prova internacional de 100 km, que terá 18 cavaleiros.