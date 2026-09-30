Alfândega dos Emirados frustra tentativa de contrabando de 16,2 kg de metanfetamina

ABU DHABI, 30 de setembro de 2026 (WAM) — A Alfândega dos Emirados Árabes Unidos frustrou uma tentativa de contrabando de 16,2 kg de metanfetamina, escondidos no pneu de um veículo que tentava entrar no país por uma passagem terrestre da fronteira. A operação foi conduzida pela Direção-Geral de Segurança dos Portos da Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos (ICP, na sigla em inglês).

Os agentes desconfiaram do veículo após sistemas avançados de inspeção detectarem sinais incomuns. Uma busca minuciosa encontrou a droga com o apoio do Departamento de Apoio Aduaneiro e de Segurança (K9), especializado na detecção de entorpecentes.

Segundo a ICP, a apreensão demonstra o nível de vigilância e a experiência dos inspetores, além do uso de tecnologias avançadas para detectar substâncias proibidas e combater o contrabando nos diferentes pontos de entrada dos Emirados.

Desde o início do ano, a Direção-Geral de Segurança dos Portos registrou 765 apreensões de drogas, envolvendo cerca de 390 kg de entorpecentes e 50 mil comprimidos.

A ICP elogiou a atuação dos inspetores e reafirmou o compromisso de aprimorar os mecanismos de fiscalização para proteger a sociedade dos riscos das drogas e impedir tentativas de comprometer a segurança do país.