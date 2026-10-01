Presidente da Autoridade de Auditoria dos Emirados recebe representantes internacionais durante congresso da ONU

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade de Auditoria dos Emirados Árabes Unidos (UAEAA, na sigla em inglês), Humaid Obaid Abu Shibs, recebeu autoridades internacionais na sede do órgão em encontros realizados à margem do 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, em Abu Dhabi.

Entre elas estavam o procurador-geral da Suíça, Stefan Blättler; a diretora-executiva do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Monica Juma; o chefe da Unidade Especial de Investigação da África do Sul, Leonard Gaoretelelwe Lekgetho; e o comissário da Comissão Independente Contra a Corrupção de Hong Kong, Danny Woo Ying Ming.

As conversas trataram de formas de fortalecer a cooperação e ampliar a troca de experiências e práticas em áreas de interesse comum, além do intercâmbio de conhecimento entre os órgãos envolvidos. Os encontros fazem parte dos esforços da UAEAA para fortalecer parcerias internacionais, ampliar a cooperação e trocar experiências com órgãos competentes e organizações internacionais.