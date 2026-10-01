Presidente da Autoridade de Auditoria dos Emirados recebe representantes internacionais durante congresso da ONU

Presidente da Autoridade de Auditoria dos Emirados recebe representantes internacionais durante congresso da ONU

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade de Auditoria dos Emirados Árabes Unidos (UAEAA, na sigla em inglês), Humaid Obaid Abu Shibs, recebeu autoridades internacionais na sede do órgão em encontros realizados à margem do 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, em Abu Dhabi.

Entre elas estavam o procurador-geral da Suíça, Stefan Blättler; a diretora-executiva do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Monica Juma; o chefe da Unidade Especial de Investigação da África do Sul, Leonard Gaoretelelwe Lekgetho; e o comissário da Comissão Independente Contra a Corrupção de Hong Kong, Danny Woo Ying Ming.

As conversas trataram de formas de fortalecer a cooperação e ampliar a troca de experiências e práticas em áreas de interesse comum, além do intercâmbio de conhecimento entre os órgãos envolvidos. Os encontros fazem parte dos esforços da UAEAA para fortalecer parcerias internacionais, ampliar a cooperação e trocar experiências com órgãos competentes e organizações internacionais.