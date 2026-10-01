Autoridade Tributária dos Emirados participa de encontro do Brics em Nova Délhi

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — A Autoridade Tributária Federal dos Emirados Árabes Unidos (FTA, na sigla em inglês) participou da Reunião de Especialistas e Chefes de Administrações Tributárias do Brics 2026, em Nova Délhi, na Índia. O encontro reuniu representantes de dez administrações tributárias do grupo para trocar experiências, discutir novos desafios e ampliar a cooperação na área.

A delegação dos Emirados foi chefiada pelo diretor-geral da FTA, Abdulaziz Al Mulla, e incluiu a assessora de políticas Saida Kaddoumi Osman e a analista sênior de Relações Internacionais Meera Qassim.

Organizada pelo Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT), ligado ao Ministério das Finanças da Índia, a reunião discutiu formas de fortalecer a cooperação entre as administrações tributárias do Brics, com foco em tecnologia, gestão e recursos humanos.

Al Mulla destacou a importância da cooperação internacional e da troca de conhecimento para o desenvolvimento de sistemas tributários modernos e eficientes. Segundo ele, fóruns como os grupos de trabalho do Brics e a reunião de 2026 permitem compartilhar experiências, acompanhar novas tendências e buscar soluções para desafios comuns.

“A Autoridade Tributária Federal atribui grande importância ao fortalecimento da cooperação internacional e à troca de conhecimento e experiências com administrações tributárias de todo o mundo”, disse.

Al Mulla acrescentou que a participação no encontro também permite conhecer diferentes experiências, compartilhar boas práticas e avaliar novas abordagens para o desenvolvimento da administração tributária.

Os Emirados, declarou, continuam aprimorando um sistema tributário eficiente, transparente e apoiado pela tecnologia, que contribui para o crescimento econômico e melhora a experiência dos usuários. "Plataformas internacionais como o Brics oferecem oportunidades importantes para aprofundar a cooperação, fortalecer as relações profissionais e contribuir para o desenvolvimento de sistemas tributários capazes de responder de forma eficaz às mudanças econômicas e tecnológicas", concluiu.