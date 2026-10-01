Autoridade Tributária dos Emirados participa de encontro do Brics em Nova Délhi

Autoridade Tributária dos Emirados participa de encontro do Brics em Nova Délhi

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — A Autoridade Tributária Federal dos Emirados Árabes Unidos (FTA, na sigla em inglês) participou da Reunião de Especialistas e Chefes de Administrações Tributárias do Brics 2026, em Nova Délhi, na Índia. O encontro reuniu representantes de dez administrações tributárias do grupo para trocar experiências, discutir novos desafios e ampliar a cooperação na área.

A delegação dos Emirados foi chefiada pelo diretor-geral da FTA, Abdulaziz Al Mulla, e incluiu a assessora de políticas Saida Kaddoumi Osman e a analista sênior de Relações Internacionais Meera Qassim.

Organizada pelo Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT), ligado ao Ministério das Finanças da Índia, a reunião discutiu formas de fortalecer a cooperação entre as administrações tributárias do Brics, com foco em tecnologia, gestão e recursos humanos.

Al Mulla destacou a importância da cooperação internacional e da troca de conhecimento para o desenvolvimento de sistemas tributários modernos e eficientes. Segundo ele, fóruns como os grupos de trabalho do Brics e a reunião de 2026 permitem compartilhar experiências, acompanhar novas tendências e buscar soluções para desafios comuns.

“A Autoridade Tributária Federal atribui grande importância ao fortalecimento da cooperação internacional e à troca de conhecimento e experiências com administrações tributárias de todo o mundo”, disse.

Al Mulla acrescentou que a participação no encontro também permite conhecer diferentes experiências, compartilhar boas práticas e avaliar novas abordagens para o desenvolvimento da administração tributária.

Os Emirados, declarou, continuam aprimorando um sistema tributário eficiente, transparente e apoiado pela tecnologia, que contribui para o crescimento econômico e melhora a experiência dos usuários. "Plataformas internacionais como o Brics oferecem oportunidades importantes para aprofundar a cooperação, fortalecer as relações profissionais e contribuir para o desenvolvimento de sistemas tributários capazes de responder de forma eficaz às mudanças econômicas e tecnológicas", concluiu.