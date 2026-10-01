Emirados conquistam três ouros e duas pratas no jiu-jítsu dos Jogos Asiáticos no Japão

NAGOYA, 1º de outubro de 2026 (WAM) — A seleção de jiu-jítsu dos Emirados Árabes Unidos conquistou três medalhas de ouro e duas de prata no primeiro dia de disputas da modalidade nos Jogos Asiáticos de Aichi-Nagoya. Foi o maior número de medalhas obtido pelo país em um único dia na história dos Jogos.

Khaled Al Shehhi ganhou o ouro no masculino até 62 kg, Balqees Abdulla venceu no feminino até 48 kg e Ahmed Andeez foi campeão no masculino até 69 kg. Al Anoud Al Harbi ficou com a prata até 48 kg, e Omar Al Suwaidi, com a prata até 62 kg.

O embaixador dos Emirados no Japão, Shihab AlFaheem, acompanhou as disputas e participou das cerimônias de premiação ao lado de Mohamed Salem Al Dhaheri, vice-presidente da Federação de Jiu-Jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados e chefe da delegação da seleção; Yousef Abdullah Al Batran, membro do conselho da federação; Fahad Ali Al Shamsi, secretário-geral das federações de jiu-jítsu dos Emirados e da Ásia; e Panagiotis Theodoropoulos, presidente da Federação Internacional de Ju-Jitsu.

Os Emirados chegaram a duas finais disputadas apenas por atletas do país no primeiro dia, resultado que evidenciou a profundidade do elenco e a qualidade da preparação da equipe.

No masculino até 62 kg, Al Shehhi derrotou o companheiro de seleção Al Suwaidi e garantiu aos Emirados as duas primeiras posições do pódio.

No feminino até 48 kg, Abdulla venceu Al Harbi em outra final entre atletas emiradenses. O resultado destacou o avanço contínuo do jiu-jítsu feminino no país.

Andeez completou a conquista dos três ouros ao vencer a categoria masculina até 69 kg, encerrando um primeiro dia de bons resultados para a delegação dos Emirados.

Os resultados reforçaram a posição dos Emirados entre os principais países do jiu-jítsu na Ásia e refletiram o compromisso de longo prazo da federação com a formação de atletas, apoiado pelo investimento contínuo na modalidade e pelo papel de Abu Dhabi como centro mundial do jiu-jítsu.

“Esses resultados são uma conquista histórica para o esporte dos Emirados e refletem o trabalho realizado antes dos Jogos. Nossos atletas demonstraram grande capacidade técnica, espírito de luta e disciplina durante toda a competição”, afirmou Al Dhaheri.

“Esse sucesso é resultado de um planejamento claro e da orientação contínua de Abdulmunem Alsayed Mohamed Alhashmi, presidente das federações de jiu-jítsu dos Emirados e da Ásia e vice-presidente sênior da Federação Internacional de Ju-Jítsu. Ele acompanha de perto a preparação das seleções e garante que nossos atletas tenham o apoio necessário antes das principais competições.”

Al Dhaheri acrescentou que o crescimento do jiu-jítsu nos Emirados reflete o apoio contínuo da liderança do país e o compromisso com o investimento nas pessoas. "Isso nos ajudou a construir um programa esportivo sólido, tornar os Emirados uma referência no desenvolvimento do jiu-jítsu e consolidar Abu Dhabi como sede de grandes campeonatos internacionais e continentais.”

“Dedicamos esta conquista à liderança dos Emirados. O sucesso de nosso país no cenário internacional é motivo de orgulho para todos nós. Estou confiante de que a equipe poderá aproveitar o desempenho de hoje e conquistar mais medalhas nos próximos dois dias”, concluiu.

Al Batran destacou o trabalho e os sacrifícios dos atletas durante a preparação e ressaltou a participação das famílias, dos treinadores e das equipes administrativas no resultado.

Campeão até 62 kg, Al Shehhi disse que a medalha é fruto de anos de preparação e destacou o fato de ter disputado a final contra o companheiro de seleção Omar Al Suwaidi.

“Chegar à final ao lado do meu companheiro mostra o quanto o jiu-jítsu dos Emirados avançou. O maior vencedor são os Emirados”, afirmou.

Al Harbi, prata até 48 kg, também destacou a presença de duas atletas emiradenses na final e relacionou o resultado ao desenvolvimento do jiu-jítsu feminino no país.

As disputas da modalidade continuam nesta sexta-feira (2) e terminam no sábado (3).