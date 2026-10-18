Abdullah bin Zayed e chanceler do Kuwait discutem situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah.
Durante a conversa, os dois discutiram a situação regional e internacional e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade no Oriente Médio.
Abdullah bin Zayed e Jarrah Jaber também trataram de temas de interesse comum relacionados às históricas relações entre os dois países.