Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e de Omã discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade na região durante uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi.

Os dois também analisaram as relações fraternas entre Emirados e Omã e formas de ampliar a cooperação bilateral para promover o desenvolvimento e a prosperidade de seus povos.