Ministro das Relações Exteriores dos Emirados e premiê do Qatar discutem situação regional

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade na região em uma conversa por telefone com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

Os dois também analisaram as históricas relações fraternas e formas de ampliar a cooperação em apoio aos interesses comuns e à prosperidade de seus povos.