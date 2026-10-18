Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro da Defesa da Arábia Saudita

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu neste domingo (18) o ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Khalid bin Salman transmitiu saudações do rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, e do príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, a Mohamed bin Zayed que, por sua vez, retribuiu os desejos.

A reunião tratou das relações fraternas entre Emirados e Arábia Saudita e de formas de ampliar a cooperação para atender aos interesses comuns e promover maior prosperidade e desenvolvimento para os povos dos dois países.

Os dois também trocaram opiniões sobre a situação regional, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da segurança e da estabilidade e para a construção de uma paz duradoura.

O vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, acompanharam o encontro, além de ministros e outras autoridades.