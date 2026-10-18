Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro da Defesa da Arábia Saudita

Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ministro da Defesa da Arábia Saudita

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu neste domingo (18) o ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Khalid bin Salman transmitiu saudações do rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, e do príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, a Mohamed bin Zayed que, por sua vez, retribuiu os desejos.

A reunião tratou das relações fraternas entre Emirados e Arábia Saudita e de formas de ampliar a cooperação para atender aos interesses comuns e promover maior prosperidade e desenvolvimento para os povos dos dois países.

Os dois também trocaram opiniões sobre a situação regional, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da segurança e da estabilidade e para a construção de uma paz duradoura.

O vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, acompanharam o encontro, além de ministros e outras autoridades.