Agência Internacional de Energia Atômica elogia preparo dos Emirados para emergências nucleares e cooperação de longa data

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — Uma missão de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) constatou um bom nível de preparação e prontidão dos Emirados Árabes Unidos para emergências e elogiou as medidas adotadas durante um incidente na Usina Nuclear de Barakah, em 17 de maio, que evitaram o agravamento da situação.

Karine Herviou, diretora-geral adjunta da AIEA e chefe do Departamento de Segurança Nuclear, afirmou à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) que a missão, solicitada pelo governo dos Emirados após o incidente, avaliou o desempenho da usina durante a emergência, as medidas adotadas pela operadora, os procedimentos de preparação e resposta e a comunicação com a Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR, na sigla em inglês).

Ao fim da visita da missão aos Emirados, nesta terça-feira (20), Herviou afirmou que os especialistas concluíram que a operadora da usina administrou o incidente de forma eficaz, enquanto a FANR acompanhou e supervisionou a resposta no exercício de suas funções regulatórias.

A diretora-geral adjunta da AIEA e chefe do Departamento de Segurança Nuclear também elogiou a cooperação de longa data dos Emirados com a agência, que inclui a realização e a solicitação de diversas missões de avaliação para reforçar a segurança nuclear e desenvolver os sistemas regulatórios e operacionais do país de acordo com padrões internacionais.

Herviou lembrou que os Emirados sediaram, em 2021, o exercício internacional de emergência ConvEx-3, da AIEA, que reuniu 75 países e 12 organizações internacionais para reforçar a preparação e a coordenação na resposta a emergências nucleares e radiológicas. Destacou ainda a contribuição dos Emirados para conferências internacionais e para o desenvolvimento de padrões de segurança nuclear e orientações na área.

De acordo com Herviou, as conclusões da missão reforçam a importância da preparação prévia e de uma coordenação eficaz entre operadores de instalações nucleares e órgãos reguladores para garantir uma resposta adequada a emergências.