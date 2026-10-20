Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026 começa com foco em prevenção

Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026 começa com foco em prevenção

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — A Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026 começou nesta terça-feira (20), no ADNEC Centre Abu Dhabi, reunindo líderes, especialistas e formuladores de políticas da área da saúde para discutir o uso de dados, inteligência artificial e inovação médica na prevenção de doenças e na melhoria dos resultados em saúde. O evento segue até quinta-feira (22).

Na abertura, o ministro da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos, Ahmed bin Ali Al Sayegh, apresentou os esforços do país para desenvolver um sistema de saúde integrado, com foco em prevenção, qualidade de vida e longevidade saudável.

Segundo ele, os Emirados desenvolvem uma estratégia nacional chamada “Healthy UAE” para incorporar a prevenção ao sistema de saúde e a outros setores por meio de uma política abrangente de saúde pública e bem-estar.

Al Sayegh também destacou a capacidade de resposta do sistema de saúde dos Emirados durante circunstâncias regionais excepcionais e afirmou que hospitais e clínicas mantiveram os serviços sem adiar procedimentos de rotina.

O ministro anunciou ainda planos para criar, nos próximos dois anos, um sistema nacional unificado de comando e controle para emergências de saúde, com base no modelo integrado de Abu Dhabi para coordenar respostas a emergências, atendimento a pacientes e atuação dos órgãos envolvidos. Reafirmou ainda o compromisso dos Emirados com a cooperação internacional na área da saúde, incluindo o apoio a projetos de saúde digital na Jordânia e em outros países.