Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026 começa com foco em prevenção

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — A Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026 começou nesta terça-feira (20), no ADNEC Centre Abu Dhabi, reunindo líderes, especialistas e formuladores de políticas da área da saúde para discutir o uso de dados, inteligência artificial e inovação médica na prevenção de doenças e na melhoria dos resultados em saúde. O evento segue até quinta-feira (22).

Na abertura, o ministro da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos, Ahmed bin Ali Al Sayegh, apresentou os esforços do país para desenvolver um sistema de saúde integrado, com foco em prevenção, qualidade de vida e longevidade saudável.

Segundo ele, os Emirados desenvolvem uma estratégia nacional chamada “Healthy UAE” para incorporar a prevenção ao sistema de saúde e a outros setores por meio de uma política abrangente de saúde pública e bem-estar.

Al Sayegh também destacou a capacidade de resposta do sistema de saúde dos Emirados durante circunstâncias regionais excepcionais e afirmou que hospitais e clínicas mantiveram os serviços sem adiar procedimentos de rotina.

O ministro anunciou ainda planos para criar, nos próximos dois anos, um sistema nacional unificado de comando e controle para emergências de saúde, com base no modelo integrado de Abu Dhabi para coordenar respostas a emergências, atendimento a pacientes e atuação dos órgãos envolvidos. Reafirmou ainda o compromisso dos Emirados com a cooperação internacional na área da saúde, incluindo o apoio a projetos de saúde digital na Jordânia e em outros países.