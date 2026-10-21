Presidente dos Emirados e premiê de Singapura discutem ampliação da cooperação

ABU DHABI, 21 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (21) o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong. Os líderes discutiram formas de ampliar a cooperação entre os países por meio da Parceria Abrangente.

O encontro ocorreu durante a visita oficial de Wong aos Emirados. Mohamed bin Zayed disse esperar que a visita fortaleça as relações em diferentes áreas e traga benefícios aos dois países.

Os líderes avaliaram possibilidades de ampliar a cooperação em áreas como economia, investimentos, educação, tecnologia avançada, inteligência artificial, inovação e energia renovável, de acordo com as prioridades de desenvolvimento de cada país.

A reunião também abordou a Conferência da ONU sobre a Água de 2026, que será realizada nos Emirados em dezembro, e seu papel no avanço dos esforços globais para enfrentar os desafios relacionados à água e garantir sua gestão sustentável.

O presidente dos Emirados e o primeiro-ministro de Singapura discutiram ainda questões regionais e internacionais de interesse comum e ressaltaram a importância do diálogo e da estabilidade como bases para o progresso e a prosperidade duradouros.

Os líderes destacaram a solidez das relações bilaterais. Mohamed bin Zayed citou como pontos em comum os modelos de desenvolvimento bem-sucedidos, o compromisso com a convivência pacífica e a prioridade dada à educação e ao investimento nas pessoas. O presidente ressaltou ainda o apoio dos dois países à paz e à estabilidade globais.

Wong agradeceu ao presidente a recepção calorosa e disse que as relações entre os países continuam a avançar, sobretudo nas áreas que contribuem para o desenvolvimento de ambos.

O primeiro-ministro assinou o livro de honra, no qual expressou sua satisfação em visitar os Emirados e a esperança de que as relações bilaterais continuem a crescer. Desejou ainda que os Emirados continuem a progredir.

Mohamed bin Zayed ofereceu um banquete em homenagem a Wong e à delegação que o acompanhou.

Os dois líderes também acompanharam a troca de memorandos de entendimento sobre ensino superior, saúde e a Força-Tarefa Conjunta de Energia. Os documentos têm como objetivo fortalecer a Parceria Abrangente entre os países.

Os memorandos foram assinados pelo ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Saeed bin Mubarak Al Hajeri, e por Zhulkarnain Abdul Rahim, ministro de Estado nos Ministérios das Relações Exteriores e de Assuntos Internos de Singapura.

O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de ministros e autoridades, participaram da reunião e do banquete.