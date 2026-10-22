Ministro das Relações Exteriores dos Emirados parabeniza homólogo da Indonésia e discute cooperação

ABU DHABI, 22 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, parabenizou Arrmanatha Christiawan Nasir por sua nomeação como ministro das Relações Exteriores da Indonésia.

Durante uma conversa por telefone, os dois discutiram as relações bilaterais, as áreas de cooperação e as iniciativas conjuntas, além de oportunidades para ampliar a colaboração em diversos setores, incluindo economia, comércio e investimentos, no âmbito da Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Abdullah bin Zayed desejou sucesso a Nasir no novo cargo e manifestou interesse em trabalhar com ele para fortalecer a cooperação bilateral, apoiar os planos de desenvolvimento dos dois países e promover a prosperidade e o bem-estar de suas populações.

Os dois também analisaram os últimos acontecimentos na região.