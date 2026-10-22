Emirados planejam investir mais US$ 15 bilhões na Grécia nos próximos cinco a oito anos, diz ministro

ATENAS, 22 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos planejam investir mais US$ 15 bilhões na Grécia nos próximos cinco a oito anos, em setores como energia, hotelaria, inteligência artificial, tecnologia, indústria e infraestrutura, segundo o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Zeyoudi afirmou que os planos de investimento foram anunciados durante a visita do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e seu encontro com o primeiro-ministro grego.

O ministro destacou a importância da visita para o fortalecimento das relações econômicas bilaterais e lembrou que, há quatro anos, os Emirados investiram cerca de US$ 4 bilhões na Grécia, contribuindo para projetos nas áreas de energia renovável, saúde e tecnologia.

A visita coincidiu com a realização da Investopia Mediterranean e do Fórum Estratégico Emirados-Grécia, que reuniram autoridades, investidores e empresários dos dois países.

Segundo Al Zeyoudi, foram anunciados 18 memorandos de entendimento nas áreas governamental, econômica e de investimentos, com valor total de 12,7 bilhões de euros. Os acordos abrangem investimentos diretos dos Emirados nos setores imobiliário, de saúde, alimentício, de energia renovável e de infraestrutura para inteligência artificial na Grécia.

O ministro destacou a importância da Grécia como centro logístico e tradicional porta de entrada para o Leste Europeu, favorecida por sua capacidade no setor marítimo.

Sobre as relações econômicas entre os Emirados e a União Europeia, Al Zeyoudi afirmou que as negociações continuam e que a rodada mais recente, realizada há cerca de duas semanas, foi mais positiva que as anteriores. O ministro também destacou o papel da Grécia nesse processo.

O comércio bilateral chegou a cerca de US$ 300 milhões no primeiro semestre de 2026, alta de 13% apesar dos desafios geopolíticos na região. Segundo Al Zeyoudi, os resultados refletem a solidez das relações estratégicas e a visão compartilhada pelas lideranças dos dois países para ampliar a cooperação.

O ministro afirmou que os investimentos dos Emirados no exterior contribuem para a diversificação econômica, a expansão internacional de projetos bem-sucedidos no mercado interno e o intercâmbio de conhecimentos e experiências, especialmente na área de tecnologia.

Al Zeyoudi ressaltou que a credibilidade dos Emirados como investidor internacional é fundamental para estabelecer parcerias de longo prazo e fortalecer a confiança dos investidores. Também destacou oportunidades de aproveitar a experiência grega em hotelaria, logística, transporte marítimo, pesca, agricultura e tecnologia aplicada à energia, incluindo a cooperação para levar esse conhecimento a outros mercados do Mediterrâneo.

Al Zeyoudi mencionou a conclusão de diversos projetos apoiados pelos Emirados na Grécia, especialmente nos setores de energia e de interconexões transfronteiriças. O ministro manifestou otimismo em relação a novas oportunidades de investimento, à medida que a economia grega avança de um período de dificuldades relacionadas à dívida para uma fase de crescimento econômico.