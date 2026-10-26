Ministro de Estado dos Emirados recebe chanceler de Uganda

ABU DHABI, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores de Uganda, Adonia Ayebare, na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Abu Dhabi.

Durante o encontro, os dois discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diversas áreas, em benefício dos dois países.

A reunião também abordou questões regionais e internacionais de interesse comum e os desdobramentos mais recentes no cenário regional e internacional.

Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan reafirmou o compromisso dos Emirados de fortalecer a cooperação com Uganda e ampliar a parceria bilateral para promover o desenvolvimento e a prosperidade dos dois países e de suas populações.