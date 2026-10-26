Brics tem oportunidade histórica de tornar ordem internacional mais equilibrada, diz Saqr Ghobash

Brics tem oportunidade histórica de tornar ordem internacional mais equilibrada, diz Saqr Ghobash

NOVA DÉLI, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos (FNC, na sigla em inglês), Saqr Ghobash, afirmou que o Brics tem uma oportunidade histórica de ampliar o impacto da cooperação internacional e gerar benefícios que ultrapassem as fronteiras dos países membros.

Segundo ele, a importância estratégica do grupo não está apenas na criação de um novo polo de poder internacional, mas na possibilidade de tornar a ordem mundial mais equilibrada e promover relações mais responsáveis entre os países.

Ghobash fez as declarações durante discurso no 12º Fórum Parlamentar do Brics, em Nova Déli, na Índia, nos dias 26 e 27 de outubro. O encontro tem como tema "Fortalecimento dos parlamentos para um desenvolvimento centrado nas pessoas" e reúne presidentes de parlamentos e chefes de delegações de países membros e parceiros do grupo.

O dirigente afirmou que os quatro princípios definidos pela presidência indiana do Brics — resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade — fazem parte de uma visão estratégica ampla sobre a capacidade do mundo de lidar com as transformações que produz e preservar os avanços alcançados.

Ghobash destacou que, ao longo da história, a humanidade superou limitações geográficas, desigualdades na distribuição de recursos e diferenças de conhecimento entre regiões. Segundo ele, esses avanços criaram um mundo com grande capacidade de produção, de conexão e de intercâmbio, sustentado por uma ampla rede de interesses que ultrapassa fronteiras e continentes.

O presidente do FNC afirmou que os Emirados, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, consolidaram a abertura ao mundo, a diversificação econômica, a construção de parcerias e os investimentos voltados para o futuro como pilares de seu desenvolvimento.

De acordo com Ghobash, a participação dos Emirados no Brics reflete a convicção de que parcerias internacionais mantidas simultaneamente não são excludentes, mas se complementam quando baseadas em interesses comuns e no respeito mútuo em condições de igualdade.

A autoridade também ressaltou que a defesa da soberania nacional, a preservação da estabilidade regional e a proteção dos interesses internacionais são responsabilidades interligadas, que não podem ser tratadas de forma isolada.

Ghobash destacou ainda que a importância estratégica do Brics vai além do tamanho das economias e dos recursos de seus integrantes. Segundo ele, o grupo reúne países com diferentes histórias, culturas e trajetórias de desenvolvimento, uma diversidade que cria oportunidades para ampliar o alcance da cooperação internacional e gerar benefícios também fora do bloco.

O presidente do FNC reiterou que a relevância histórica do Brics não está na formação de mais um polo no sistema internacional, mas em sua capacidade de contribuir para uma ordem mundial mais equilibrada e estimular relações mais responsáveis entre os países.

A delegação do Conselho Nacional Federal no fórum inclui Ali Rashid Al Nuaimi, presidente da Comissão de Defesa, Interior e Relações Exteriores, outros membros do conselho e Abdulla Al Nuaimi, embaixador dos Emirados na Índia.