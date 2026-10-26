Brics tem oportunidade histórica de tornar ordem internacional mais equilibrada, diz Saqr Ghobash

NOVA DÉLI, 26 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos (FNC, na sigla em inglês), Saqr Ghobash, afirmou que o Brics tem uma oportunidade histórica de ampliar o impacto da cooperação internacional e gerar benefícios que ultrapassem as fronteiras dos países membros.

Segundo ele, a importância estratégica do grupo não está apenas na criação de um novo polo de poder internacional, mas na possibilidade de tornar a ordem mundial mais equilibrada e promover relações mais responsáveis entre os países.

Ghobash fez as declarações durante discurso no 12º Fórum Parlamentar do Brics, em Nova Déli, na Índia, nos dias 26 e 27 de outubro. O encontro tem como tema "Fortalecimento dos parlamentos para um desenvolvimento centrado nas pessoas" e reúne presidentes de parlamentos e chefes de delegações de países membros e parceiros do grupo.

O dirigente afirmou que os quatro princípios definidos pela presidência indiana do Brics — resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade — fazem parte de uma visão estratégica ampla sobre a capacidade do mundo de lidar com as transformações que produz e preservar os avanços alcançados.

Ghobash destacou que, ao longo da história, a humanidade superou limitações geográficas, desigualdades na distribuição de recursos e diferenças de conhecimento entre regiões. Segundo ele, esses avanços criaram um mundo com grande capacidade de produção, de conexão e de intercâmbio, sustentado por uma ampla rede de interesses que ultrapassa fronteiras e continentes.

O presidente do FNC afirmou que os Emirados, sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, consolidaram a abertura ao mundo, a diversificação econômica, a construção de parcerias e os investimentos voltados para o futuro como pilares de seu desenvolvimento.

De acordo com Ghobash, a participação dos Emirados no Brics reflete a convicção de que parcerias internacionais mantidas simultaneamente não são excludentes, mas se complementam quando baseadas em interesses comuns e no respeito mútuo em condições de igualdade.

A autoridade também ressaltou que a defesa da soberania nacional, a preservação da estabilidade regional e a proteção dos interesses internacionais são responsabilidades interligadas, que não podem ser tratadas de forma isolada.

Ghobash destacou ainda que a importância estratégica do Brics vai além do tamanho das economias e dos recursos de seus integrantes. Segundo ele, o grupo reúne países com diferentes histórias, culturas e trajetórias de desenvolvimento, uma diversidade que cria oportunidades para ampliar o alcance da cooperação internacional e gerar benefícios também fora do bloco.

O presidente do FNC reiterou que a relevância histórica do Brics não está na formação de mais um polo no sistema internacional, mas em sua capacidade de contribuir para uma ordem mundial mais equilibrada e estimular relações mais responsáveis entre os países.

A delegação do Conselho Nacional Federal no fórum inclui Ali Rashid Al Nuaimi, presidente da Comissão de Defesa, Interior e Relações Exteriores, outros membros do conselho e Abdulla Al Nuaimi, embaixador dos Emirados na Índia.