Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Cazaquistão discutem relações bilaterais e questões regionais e internacionais

ABU DHABI, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, Mukhtar Tleuberdi, as relações bilaterais e oportunidades de ampliar a cooperação em diversos setores para apoiar as prioridades de desenvolvimento dos dois países.

Os dois ministros também analisaram o cenário regional e internacional, incluindo a situação no Oriente Médio, e compartilharam suas avaliações sobre esses temas.