Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Uzbequistão discutem relações bilaterais e situação regional e internacional

ABU DHABI, 27 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu com o ministro das Relações Exteriores do Uzbequistão, Bakhtiyor Saidov, as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diversas áreas para apoiar os objetivos de desenvolvimento e prosperidade dos dois países.

Durante a conversa por telefone, os dois ministros também analisaram a situação na região e trataram de questões regionais e internacionais de interesse comum.