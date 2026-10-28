Presidente da Autoridade Nacional de Mídia lidera delegação dos Emirados em reunião de ministros da Informação do Golfo no Bahrein

Presidente da Autoridade Nacional de Mídia lidera delegação dos Emirados em reunião de ministros da Informação do Golfo no Bahrein

MANAMA, 28 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos (NMA, na sigla em inglês), Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, chefiou a delegação do país na 29ª reunião dos ministros da Informação do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), nesta quarta-feira (28) no Bahrein. O encontro reuniu ministros dos países membros e o secretário-geral do CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi.

A reunião discutiu formas de fortalecer a integração da mídia dos países do Golfo e a coordenação entre os membros do bloco, incluindo o alinhamento de esforços e o intercâmbio de experiências e conteúdos. Os participantes também avaliaram os avanços na implementação do Plano Estratégico de Cooperação Conjunta em Mídia 2023-2030.

Os representantes analisaram propostas apresentadas pelos países membros e pela Secretaria-Geral do CCG, além dos relatórios anuais da Instituição Conjunta de Produção de Programas do CCG e da Organização de Rádio e Televisão do Golfo. As discussões buscaram ampliar a cooperação na área de comunicação e desenvolver as instituições e os programas conjuntos.

Al Hamed afirmou que fortalecer a integração da mídia dos países do Golfo é uma necessidade estratégica para reforçar a unidade, proteger os interesses comuns e preservar as conquistas dos membros do CCG diante das mudanças geopolíticas na região.

Segundo ele, a capacidade dos meios de comunicação de influenciar a opinião pública e moldar o debate público torna o setor um parceiro essencial para enfrentar desafios, acompanhar as rápidas transformações do ambiente digital e oferecer conteúdo confiável e profissional, que reflita o destino comum dos países do Golfo e as aspirações de suas populações.

Al Hamed classificou a 29ª reunião como uma oportunidade importante para ampliar a cooperação na área de mídia e melhorar a coordenação entre os países membros, fortalecendo a atuação conjunta do Golfo e sua capacidade de responder às rápidas mudanças no setor de comunicação.

O presidente da NMA destacou a importância de ir além da coordenação de posições e integrar esforços por meio da adoção de padrões comuns para conteúdos de mídia, da ampliação do intercâmbio de conteúdos digitais e experiências, do fortalecimento dos programas de diálogo sobre comunicação e de parcerias regionais e internacionais eficazes.

Al Hamed também defendeu ações coordenadas para combater a desinformação e práticas digitais que buscam enfraquecer a confiança entre as sociedades dos países do Golfo.

O dirigente afirmou que o momento atual exige transformar os consensos entre os países do Golfo em iniciativas concretas e programas de execução bem definidos, com responsabilidades específicas e mecanismos eficazes de acompanhamento.

Essa abordagem, disse, permitirá manter a cooperação a longo prazo, alcançar resultados concretos e fortalecer a capacidade dos países do CCG de proteger seus interesses comuns, ao mesmo tempo que promove uma atuação profissional e responsável dos meios de comunicação.

"Os Emirados acreditam que a mídia é uma das principais linhas de defesa da segurança nacional e que a atuação conjunta dos países do Golfo deve passar da coordenação de posições à união de esforços e de uma postura reativa diante dos acontecimentos à capacidade de antecipá-los. A cooperação na área de mídia não significa transmitir mensagens idênticas, mas ter clareza sobre os princípios comuns e a complementaridade das funções", afirmou Al Hamed.

O presidente da NMA agradeceu à liderança, ao governo e à população do Bahrein pela organização do encontro, pela recepção calorosa e pela hospitalidade.

Al Hamed também elogiou o trabalho da Secretaria-Geral do CCG no apoio à cooperação entre os meios de comunicação dos países membros e manifestou a expectativa de que os resultados da reunião contribuam para ampliar essa colaboração e consolidar a integração da mídia do Golfo.

A delegação dos Emirados contou com Fahad Mohammed Salem bin Kardous Al Ameri, embaixador do país no Bahrein; Mohammed Saeed Al Shehhi, secretário-geral da Autoridade Nacional de Mídia; e Maitha Al Suwaidi, diretora-executiva do Setor de Regulamentação da Mídia da NMA.

A reunião também discutiu oportunidades de cooperação na área de mídia com países árabes e outros parceiros internacionais, incluindo uma proposta de criação do Fórum de Mídia CCG-Egito, o desenvolvimento do Programa de Diálogos de Mídia do Golfo e o fortalecimento de parcerias com países irmãos e amigos.