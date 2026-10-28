Presidente da Autoridade Nacional de Mídia lidera delegação dos Emirados em reunião de ministros da Informação do Golfo no Bahrein

MANAMA, 28 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente da Autoridade Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos (NMA, na sigla em inglês), Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, chefiou a delegação do país na 29ª reunião dos ministros da Informação do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), nesta quarta-feira (28) no Bahrein. O encontro reuniu ministros dos países membros e o secretário-geral do CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi.

A reunião discutiu formas de fortalecer a integração da mídia dos países do Golfo e a coordenação entre os membros do bloco, incluindo o alinhamento de esforços e o intercâmbio de experiências e conteúdos. Os participantes também avaliaram os avanços na implementação do Plano Estratégico de Cooperação Conjunta em Mídia 2023-2030.

Os representantes analisaram propostas apresentadas pelos países membros e pela Secretaria-Geral do CCG, além dos relatórios anuais da Instituição Conjunta de Produção de Programas do CCG e da Organização de Rádio e Televisão do Golfo. As discussões buscaram ampliar a cooperação na área de comunicação e desenvolver as instituições e os programas conjuntos.

Al Hamed afirmou que fortalecer a integração da mídia dos países do Golfo é uma necessidade estratégica para reforçar a unidade, proteger os interesses comuns e preservar as conquistas dos membros do CCG diante das mudanças geopolíticas na região.

Segundo ele, a capacidade dos meios de comunicação de influenciar a opinião pública e moldar o debate público torna o setor um parceiro essencial para enfrentar desafios, acompanhar as rápidas transformações do ambiente digital e oferecer conteúdo confiável e profissional, que reflita o destino comum dos países do Golfo e as aspirações de suas populações.

Al Hamed classificou a 29ª reunião como uma oportunidade importante para ampliar a cooperação na área de mídia e melhorar a coordenação entre os países membros, fortalecendo a atuação conjunta do Golfo e sua capacidade de responder às rápidas mudanças no setor de comunicação.

O presidente da NMA destacou a importância de ir além da coordenação de posições e integrar esforços por meio da adoção de padrões comuns para conteúdos de mídia, da ampliação do intercâmbio de conteúdos digitais e experiências, do fortalecimento dos programas de diálogo sobre comunicação e de parcerias regionais e internacionais eficazes.

Al Hamed também defendeu ações coordenadas para combater a desinformação e práticas digitais que buscam enfraquecer a confiança entre as sociedades dos países do Golfo.

O dirigente afirmou que o momento atual exige transformar os consensos entre os países do Golfo em iniciativas concretas e programas de execução bem definidos, com responsabilidades específicas e mecanismos eficazes de acompanhamento.

Essa abordagem, disse, permitirá manter a cooperação a longo prazo, alcançar resultados concretos e fortalecer a capacidade dos países do CCG de proteger seus interesses comuns, ao mesmo tempo que promove uma atuação profissional e responsável dos meios de comunicação.

"Os Emirados acreditam que a mídia é uma das principais linhas de defesa da segurança nacional e que a atuação conjunta dos países do Golfo deve passar da coordenação de posições à união de esforços e de uma postura reativa diante dos acontecimentos à capacidade de antecipá-los. A cooperação na área de mídia não significa transmitir mensagens idênticas, mas ter clareza sobre os princípios comuns e a complementaridade das funções", afirmou Al Hamed.

O presidente da NMA agradeceu à liderança, ao governo e à população do Bahrein pela organização do encontro, pela recepção calorosa e pela hospitalidade.

Al Hamed também elogiou o trabalho da Secretaria-Geral do CCG no apoio à cooperação entre os meios de comunicação dos países membros e manifestou a expectativa de que os resultados da reunião contribuam para ampliar essa colaboração e consolidar a integração da mídia do Golfo.

A delegação dos Emirados contou com Fahad Mohammed Salem bin Kardous Al Ameri, embaixador do país no Bahrein; Mohammed Saeed Al Shehhi, secretário-geral da Autoridade Nacional de Mídia; e Maitha Al Suwaidi, diretora-executiva do Setor de Regulamentação da Mídia da NMA.

A reunião também discutiu oportunidades de cooperação na área de mídia com países árabes e outros parceiros internacionais, incluindo uma proposta de criação do Fórum de Mídia CCG-Egito, o desenvolvimento do Programa de Diálogos de Mídia do Golfo e o fortalecimento de parcerias com países irmãos e amigos.