Глава МИД ОАЭ подтвердил поддержку деятельности МАГАТЭ

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2025 (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между ОАЭ и МАГАТЭ, а также возможности его расширения в различных областях.

Шейх Абдулла подтвердил приверженность ОАЭ поддержке ключевой роли МАГАТЭ в продвижении мирного использования ядерных технологий в интересах устойчивого развития. Он подчеркнул, что ОАЭ высоко ценят партнерство с агентством, сыгравшим значимую роль в реализации национальной программы по мирному атому с соблюдением международных стандартов безопасности и нераспространения.

Также в ходе беседы были затронуты вопросы региональной обстановки и текущей международной повестки.