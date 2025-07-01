Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили генерал-губернатора Канады с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание генерал-губернатору Канады Мэри Саймон по случаю Национального дня страны.

Также поздравительные телеграммы генерал-губернатору Саймон и премьер-министру Канады Марку Карни направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.