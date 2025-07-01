Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Сомали с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Сомали Хасану Шейху Махмуду по случаю Национального дня страны.

Также поздравительные телеграммы президенту Сомали и премьер-министру страны Хамзе Абди Барре направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.