Президенты ОАЭ и Республики Корея обсудили укрепление стратегического партнерства

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2025 (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, энергетики, образования, обороны, технологий и устойчивого развития в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

Шейх Мохамед поздравил Ли Чжэ Мена с вступлением в должность и выразил готовность к дальнейшему укреплению связей между ОАЭ и Кореей.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, подтвердив стремление к укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Президент Ли Чжэ Мен поблагодарил шейха Мохамеда за поздравления и подтвердил готовность к расширению двустороннего сотрудничества.