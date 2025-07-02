Более 100 человек пострадали от пыльной бури в иракской провинции Киркук

БАГДАД, 2 июля 2025 (WAM) -- В северной иракской провинции Киркук более 100 человек были госпитализированы с признаками удушья в результате сильной пыльной бури, обрушившейся на регион накануне.

Как сообщил представитель местного департамента здравоохранения Саман Яба, за медицинской помощью обратились 109 человек. Все учреждения здравоохранения были приведены в состояние повышенной готовности. Большинство пострадавших получили помощь и были отпущены домой.

Стихия обострила состояние пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей.