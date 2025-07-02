«Боруссия» вышла в четвертьфинал клубного ЧМ, одолев «Монтеррей»

АТЛАНТА, 2 июля 2025 (WAM) -- «Боруссия» (Дортмунд) пробилась в четвертьфинал клубного чемпионата мира, обыграв мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1 на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Дубль Серу Гирасси в первом тайме (14-я и 24-я минуты) обеспечил немцам комфортное преимущество. Во втором тайме мексиканцы ответили быстрым голом Хермана Бертераме (48') и до финального свистка шли вперед, но дортмундская оборона устояла.

В следующем раунде «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится в субботу в Нью-Джерси.