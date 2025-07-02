Air Arabia запустит ежедневные рейсы из Шарджи в Прагу

ШАРДЖА, 2 июля 2025 (WAM) -- Авиакомпания Air Arabia объявила о запуске нового прямого рейса между Шарджей и Прагой. Полеты начнутся с 20 декабря 2025 года и будут выполняться ежедневно.

Как отметил генеральный директор группы компаний Air Arabia Адель Аль Али, новое направление укрепит туристические и деловые связи между ОАЭ и Европой, а также расширит доступные варианты путешествий для пассажиров.

Прага стала очередным европейским направлением в маршрутах перевозчика наряду с Веной, Афинами, Краковом, Варшавой и Миланом.



