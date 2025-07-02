Аэростат ОАЭ завершил участие в международном фестивале в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 2 июля 2025 (WAM) -- Команда аэростатов Объединенных Арабских Эмиратов завершила участие в третьем Международном фестивале воздухоплавания «Воздушное братство» в Нижнем Новгороде.

Мероприятие собрало участников из ряда стран, включая Болгарию, Словакию, Беларусь, Армению и Россию.

По словам руководителя эмиратской команды Абдулазиза Насера Аль Мансури, участие ОАЭ в фестивале стало частью международного турне, начавшегося в британском Бристоле. Он отметил, что следующим этапом станет визит в Армению в рамках миссии по продвижению культуры диалога и мирного сосуществования.

Аль Мансури также подчеркнул, что участие в фестивале прошло успешно и позволило укрепить культурные связи, продолжая серию достижений команды на международной арене.