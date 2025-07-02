Компания G42 вошла в список 100 самых влиятельных компаний мира по версии TIME

АБУ-ДАБИ, 2 июля 2025 (WAM) -- Журнал TIME включил G42 в список 100 самых влиятельных компаний мира 2025 года, впервые отметив компанию с головным офисом в Объединенных Арабских Эмиратах. Это признание подчеркивает глобальную роль G42 в развитии и ответственном применении технологий искусственного интеллекта.

В числе ключевых инициатив — запуск Stargate UAE, открытие совместного с США ИИ-кампуса мощностью 5 ГВт и расширение деятельности в Европе и Великобритании. Все это реализуется в рамках концепции Intelligence Grid — универсальной, безопасной и масштабируемой ИИ-инфраструктуры.

«Для нас большая честь быть в списке TIME. Это признание усилий G42 по формированию инклюзивного будущего в сфере искусственного интеллекта», — заявил директор по маркетингу и коммуникациям G42 Фахим Ахамед.

G42 охватывает весь цикл разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта через такие дочерние структуры, как Space42, Core42, Khazna, M42, Presight, CPX и Inception, обеспечивая развитие ключевых секторов — от здравоохранения и энергетики до финансов, транспорта и космоса.