Саудовская Аравия осудила призыв израильского министра к установлению суверенитета на Западном берегу

ЭР-РИЯД, 3 июля 2025 (WAM) -- Саудовская Аравия осудила призыв израильского министра к распространению суверенитета на оккупированный Западный берег, назвав его нарушением международного права.

В заявлении МИД королевства подчеркивается решительное неприятие любых попыток расширения поселений на палестинских территориях и подтверждается приверженность международным резолюциям.

Саудовская Аравия вновь выразила поддержку палестинскому народу в восстановлении законных прав и создании независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.