Катар осудил заявления израильского министра юстиции о намерении аннексировать Западный берег

ДОХА, 2 июля 2025 (WAM) -- Государство Катар осудило заявления министра юстиции Израиля о планах аннексии Западного берега реки Иордан. В заявлении подчеркивается, что подобные высказывания рассматриваются в Дохе как продолжение политики оккупации, включая поселенческую, колониальную и дискриминационную практику, а также как грубое нарушение норм международного права и резолюции 2334 Совета Безопасности ООН.

Министерство иностранных дел Катара, как передает агентство QNA, призвало международное сообщество сплотиться перед лицом подобных опасных эскалаций.

В заявлении также подтверждена неизменная позиция Катара в поддержку палестинского народа и его права на создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.