ООН призвала увеличить инвестиции в восстановление Сирии

ДАМАСК, 3 июля 2025 (WAM) -- Делегация ООН призвала международное сообщество активизировать инвестиции в Сирию для поддержки семей и детей, пострадавших от 14-летнего кризиса.

Во время визита в мухафазы Идлиб и Алеппо представители ООН обсудили приоритеты восстановления, пути укрепления партнерства и встретились с перемещенными лицами и возвращенцами, отметив необходимость возобновления базовых услуг и источников дохода.

В заявлении офиса ООН в Сирии подчеркивается, что более 16 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Организация подтвердила готовность продолжать поддержку сирийского народа и местных властей.



