Вьетнам присоединится к системе компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации

ХАНОЙ, 3 июля 2025 (WAM) -- Главное управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) присоединится к международной системе компенсации и сокращения выбросов углерода в авиации (CORSIA), разработанной Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщает агентство VNA.

Участие Вьетнама начнется с добровольной фазы — с 1 января 2026 года. Ранее страна официально зарегистрировалась в программе 30 июня.

Программа CORSIA направлена на достижение углеродно-нейтрального развития международной авиации. В рамках программы страны обязаны отслеживать, отчитываться и компенсировать выбросы CO₂ от международных рейсов путем приобретения углеродных квот.