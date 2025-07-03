Правитель Рас-Аль-Хаймы принял уходящего посла Республики Корея

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 3 июля 2025 (WAM) -- Член Верховного совета, правитель Рас-Аль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял в среду посла Республики Корея Ю Чжэ Сына, завершающего свою дипломатическую миссию в Объединенных Арабских Эмиратах.

В ходе встречи Его Высочество пожелал дипломату успехов в дальнейшей работе и отметил его вклад в развитие двусторонних отношений между двумя странами на различных уровнях.

Со своей стороны, посол выразил искреннюю благодарность правителю Рас-Аль-Хаймы за теплый прием и высоко оценил региональный и международный авторитет ОАЭ, а также поддержку, оказанную ему в период его дипломатической миссии.