Из-за лесного пожара на Крите эвакуированы более 1,5 тыс. человек

АФИНЫ, 3 июля 2025 (WAM) -- Более 1,5 тыс. человек были эвакуированы с острова Крит из-за лесного пожара.

Как сообщила пожарная служба, с огнем борются 230 пожарных при поддержке десяти воздушных судов. Огонь повредил жилые дома и лесные массивы на склонах холмов.

По информации агентства Associated Press, два человека были эвакуированы морем, еще шесть частных судов находятся в готовности в случае необходимости дополнительных спасательных операций.

Службы гражданской защиты направили жителям предупреждения через мобильную связь, призвав не возвращаться в свои дома ради спасения имущества.