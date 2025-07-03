TRENDS и иорданский Центр новостей подписали соглашение о сотрудничестве

АБУ-ДАБИ, 3 июля 2025 (WAM) -- Центр исследований и консультирования TRENDS подписал соглашение с иорданским Центром новостей по исследованиям и стратегическим разработкам о сотрудничестве в области публикаций, проведения научных мероприятий и обмена экспертными знаниями.

Соглашение подписали генеральный директор TRENDS доктор Мохаммед Абдулла Аль-Али и исполнительный директор Центра новостей Саиф Мунавар Аль-Рубайиат в присутствии руководства обеих сторон.

Доктор Аль-Али подчеркнул значимость сотрудничества, отметив: «Мы в TRENDS уверены, что это партнерство откроет путь для качественных инициатив и внесет весомый вклад в развитие научных исследований и обмена знаниями между нашими организациями, что позволит глубже осмыслить региональные вызовы и найти эффективные пути их решения».

Доктор Аль-Рубайиат выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере публикаций и организации мероприятий, объединяющих исследователей и мыслителей, содействующих диалогу, обмену опытом и глубокому анализу актуальных тем, представляющих взаимный интерес.