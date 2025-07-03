Президент ОАЭ навестил короля Бахрейна в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 3 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян посетил короля Бахрейна Его Величество Хамада бин Ису Аль Халифу в его резиденции в Абу-Даби.

Стороны отметили крепкие узы братства и партнерства, объединяющие ОАЭ и Бахрейн на уровне руководства и народов.

Обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между ОАЭ и Бахрейном в различных сферах в интересах устойчивого развития и общего процветания.

Во встрече также приняли участие шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по вопросам развития и делам семей шахидов, и шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по специальным вопросам.

Со стороны Бахрейна присутствовали генерал-лейтенант шейх Нассер бин Хамад Аль Халифа, советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией и генеральный секретарь Высшего совета обороны, а также шейх Халед бин Хамад Аль Халифа, первый заместитель председателя Высшего совета по делам молодежи и спорта и глава Генерального управления по спорту.