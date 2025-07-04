Наследный принц Саудовской Аравии принял Тахнуна бин Заеда

ДЖЕДДА, 3 июля 2025 (WAM) -- Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Его Королевское Высочество принц Мохаммед бин Салман бин Абдельазиз Аль Сауд принял в Джедде заместителя правителя Абу-Даби и советника по национальной безопасности ОАЭ Его Высочество шейха Тахнуна бин Заеда Аль Нахайяна.

Шейх Тахнун передал наследному принцу приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и пожелания дальнейшего процветания Королевству.

Принц Мохаммед бин Салман, в свою очередь, передал приветствия президенту ОАЭ, пожелав ОАЭ устойчивого развития и благополучия.

Его Высочество шейх Тахнун бин Заед заявил: «Эта встреча проходит в рамках постоянных консультаций между руководством двух братских стран по различным вопросам, касающимся безопасности и стабильности региона, а также координации по текущим событиям».

Он также подчеркнул: «ОАЭ твердо верят в важность совместных действий арабских стран — как на двустороннем, так и на коллективном уровне, — а также в необходимость постоянного взаимодействия для противодействия существующим вызовам и обеспечения устойчивого развития региона».

В ходе встречи были обсуждены пути укрепления двустороннего партнерства в стратегически важных сферах, учитывая его позитивное влияние на развитие и процветание региона.