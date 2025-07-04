Лидеры ОАЭ поздравили президента США с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 4 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю Дня независимости.

Также поздравительные телеграммы президенту США направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.