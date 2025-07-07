В ОАЭ опровергли информацию о предоставлении золотой визы инвесторам в цифровые активы

АБУ-ДАБИ, 6 июля 2025 (WAM) -- Федеральное управление по вопросам гражданства, удостоверения личности, таможни и охраны портов (ICP), Управление по ценным бумагам и товарам (SCA) и Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) выпустили совместное заявление, в котором опровергли распространенную на отдельных сайтах и в социальных сетях информацию о том, что инвесторам в цифровые активы в ОАЭ якобы выдают золотые визы.

В ICP уточнили, что золотые визы выдаются на основании официально утвержденных критериев, которые не предусматривают включение инвесторов в цифровые валюты в перечень претендующих категорий.

Право на получение золотой визы имеют инвесторы в недвижимость, предприниматели, обладатели выдающихся способностей, ученые, талантливые студенты и выпускники, гуманитарные деятели, а также герои труда.

Управление по ценным бумагам и товарам (SCA) подтвердило приверженность международным стандартам регулирования финансового сектора и рынков капитала. Ведомство отметило, что его процедуры направлены на обеспечение прозрачности, повышение доверия инвесторов и формирование устойчивой инвестиционной среды в соответствии со стратегическими целями ОАЭ.

Отмечается, что инвестиции в цифровые активы регулируются нормативными актами и не имеют отношения к программе золотой визы. Власти настоятельно рекомендовали инвесторам использовать исключительно официальные источники информации и соблюдать бдительность во избежание дезинформации и противоправных действий.

Управление VARA также опровергло сообщения о выдаче золотых виз инвесторам в цифровые активы в Дубае. Оно призвало инвесторов и пользователей работать исключительно с лицензированными компаниями при осуществлении операций с цифровыми активами.

VARA вновь подтвердило приверженность высоким стандартам управления рисками и тесному взаимодействию с SCA и другими компетентными структурами на федеральном и местном уровнях для защиты прав потребителей. VARA Управление подчеркнуло, что все лицензированные компании обязаны соблюдать визовые процедуры, установленные правительством Дубая и федеральными органами.

Отдельно уточняется, что компания TON не является лицензированной или регулируемой VARA.

Ведомства настоятельно рекомендовали воздерживаться от откликов на непроверенные онлайн-предложения и использовать исключительно официальные источники информации.

Для получения достоверной информации о получении золотой визы рекомендуется обращаться на официальный сайт ICP: www.icp.gov.ae.